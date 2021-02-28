تعرف على وصية يوسف شعبان.. وهذا ما فعله في ساعاته الأخيرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، وذلك بعد صراع مع فيروس كورونا والذي أصيب به قبل أيام من رحيله.

ووفقًا لما ذكره الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في بيان له فإن الجنازة تشييع الجنازة من مستشفى العجوزة على أن والدفن في مقابر الأسرة في 6 أكتوبر بطريق الواحات».

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وعن ساعاته الأخيرة، فقد كشفت مصادر مقربة من أسرة الفنان يوسف شعبان إن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير قبل ساعات من وفاته، وتطلب الأمر خضوعه لجلسات تنفس صناعي مكثفة.

وقالت المصادر إن الفنان يوسف شعبان طلب قبل وفاته نسخة من القرآن الكريم للقراءة بها، وطلب من ابنته اقتصار العزاء على المقربين فقط، وذلك حفاظًا على المعزين.

وكان الفنان الراحل قد اُصيب بفيروس كورونا المستجد، وجرى نقله إلى عزل مستشفى العجوزة، إثر تدهور حالته الصحية بشكل كبير.

وقالت نجلته زينب يوسف شعبان في تصريحات صحفية أن حالة والدها حرجة، وأنها استمرت في التدهور بشكل كبير بعد إصابته بفيروس كورونا.