اتفرج.. زينة عاشور تشعل مواقع التواصل بـ “وصلة رقص”

عدن - ياسمين عبد العظيم - زينة عاشور

شاركت زينة عاشور طليقة الفنان عمرو دياب، جمهورها من خلال حسابها الشخصي على تطبيق موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” مقطع فيديو جديد لها.

وظهرت زينة عاشور من خلال الفيديو أثناء أدائها وصلة رقص على احدى الاغاني، وعلقت قائلة: “الحالة المزاجية أمس واليوم ستجعلها غدًا أيضًا janadiab_kinzydiababdallahdiab”.

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وم ناحية أخرى يلاحق الهضبة عمرو دياب شائعات كثيرة حول ارتباطه بعد انفصاله عن الفنانة دينا الشربينى وأصبحت عرضا مستمرا، وكان اخر هذه الشائعات ارتباطه بالمذيعة المصرية إنجى كيوان بعد نشرها مجموعة من الصور التى تجمعها بعمرو دياب فى إحدى الحفلات الخاصة بـ دبى .