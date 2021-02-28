ابن الإعلامية بسمة وهبة يشعل مواقع التواصل في أول ظهور له (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - بسمة وهبة

شاركت الإعلامية بسمة وهبة جمهورها من خلال حسابها الشخصي على تطبيق موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” صورة جديدة لها مع ابنها الصغير عزوز، ويعتبر هذا اول ظهو له.

وظهرت بسمة وهبة من خلال الصورة بصحبة ابنها، وعلقت على الصورة قائلة: “ليت هذه اللحظات تعود يوما وحشت قلبي يا عزوز”.

بعد أزمتها الأخيرة.. نهلة سلامة تثير الجدل بهذه الإطلالة

هجوم حاد على هنا الزاهد والسبب “لبانة”

ومن ناحية أخرى سافرت الإعلامية بسمة وهبة خلال الفترة الماضية إلى لندن لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث كشفت مؤخرا أنها تعانى من مشكلة في المعدة بالإضافة إلى نزيف، ووصفت حالتها بأنها غاية في الصعوبة وأن طبيبا إنجليزيا هو من تمكن من تشخيص حالتها.