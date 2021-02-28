شكرا لقرائتكم خبر عن مكشوفة الصدر .. اتفرج صافيناز تستعرض مفاتنها بالفساتين القصيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة صافيناز عبر خاصية الاستوري في انستغرام عدة صور لها، ظهرت بها وهي ترتدي فساتين قصيرة، باللون الأخضر وآخر باللون الزهر، كما ونشرت صورة ببدلة رقص باللون الأحمر.

وفي وقت سابق نشرت صافيناز صورة لها وهي تركب سكوتر في البحر، مرتدية تنورة سوداء قصيرة، وارتدت من الأعلى ملابس داخلية مكشوفة الصدر، مما جعل المتابعين يتغزلون بإثارتها وجمالها.

بالإضافة لذلك تحرص صافيناز بنشر آخر صورها ومقاطع فيديو اثناء اداء الرقص وكان اخرها، مقطع فيديو من حفل زفاف ظهرت به وهي ترقص وسط اعجاب وافتتان الحضور.



صافيناز راقصة شرقية من اصل روسي، تتقن اللغة العربية وتعشق الأغاني العربية التي كانت سببا في شغفها بالرقص الشرقي، رغم رفض والدتها دخول صافيناز عالم الرقص، لكنها تركت بلدها لتحقق حلمها، وتنقلت بين عدة بلدان عربية واستقرت في مصر، رغم مهاجمة الوسط الفني المصري لها لعدة أسباب منها عدم إحترامها لقوانين الرقص الشرقي ببدلات الرقص التي تلبسها.