ريم مصطفى تثير الجدل بفستان مكشوف (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - ريم مصطفى

شاركت الفنانة ريم مصطفي، جمهورها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة ” “إنسجرام” صورة جديدة لها.

وظهرت الفنانة ريم مصطفي من خلال الصورة بفستان أنيق باللون الأسود مكشوف الصدر، مع وشاح باللونين الأبيض والأسود حول عنقها، خلف مظهر من المباني التراثية الجميلة.

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واعتمدت الفنانة ريم مصطفي علي ترك خصلات شعرها الذهبية منسدلة علي أكتافها، مع ميك أب هادئ يبرز ملامح وجهها الفاتنة، وعلقت على الصورة قائلة: “الحياة قصيرة وغدًا ليس مؤكدًا، كن مع الذين يجعلوك مبتسمًا، ومهما تذهب، اذهب مع كامل قلبك”.

يذكر أن أخر أعمال شاركت فيها الفنانة ريم مصطفي من خلال مسلسل “شديد الخطورة”، مع الفنان أحمد العوضي، ويشارك في بطولته كل من رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي.