إحداهن من نساء العائلة المالكة.. 4 زيجات في حياة الراحل يوسف شعبان

عدن - ياسمين عبد العظيم - توفي مساء اليوم الأحد الفنان المصري الكبير يوسف شعبان عن عمر يناهز الـ89

يوسف شعبان الفنان القدير توفي مساء اليوم الأحد عن عمر يناهز الـ89 متأثرًا بإصابته بـ فيروس كورونا الذي أصيب به ولقد تابعت ابنته زينب تطورات حالته الصحية خلال الأيام الماضية لتلقي الضوء على الجانب الآخر من حياته الشخصية وعن نساء في حياة يوسف شعبان.

تزوج الفنان الراحل يوسف شعبان 4 مرات خلال حياته.

في عام 1963 وأثناء تصوير مسلسل “الحب الكبير” قرر يوسف شعبان الاعتراف علنًا لكل الموجودين بزواجه من الفنانة ليلى طاهر والذي استمر أربع سنوات.

ووقع خلال فترة زواجهما الانفصال ثلاث مرات مما أدى إلى الانفصال النهائي بينهما وقد ظل الحب والاحترام تسود العلاقة بينهما حتى بعد ذلك.

بعدها تزوج الفنان الراحل يوسف شعبان من نادية إسماعيل شيرين ابنة الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق.

وأنجب الفنان الراحل يوسف شعبان من نادية إسماعيل ابنته “سيناء” التي قرر أن يطلق اسم سيناء عليها بسبب أنه يريد أن يطلق اسمًا قديمًا على ابنته، أقدم ممن كانوا يهاهجمون العائلة المالكة وقتها.

أما الزوجة الثالثة فهي الفنانة سهام فتحي، قدما معًا غدد من الأعمال مثل رأفت الهجان والمسلسل الإذاعي “الاعتراف الرهيب” ولكن لم يدم الزواج كثيرًا وحدث بعدها الانفصال.

أما الزوجة الرابعة والأخيرة في حياة يوسف شعبان فكانت من إيمان خالد الشريعان وهي سيدة كويتية وأنجب منها ابنته زينب وابنه مراد.