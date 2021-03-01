يسرا تشكو من مواقع التواصل وتكشف كواليس 3 دقات

عدن - ياسمين عبد العظيم - حذرت الفنانة يسرا، من التطورات الخطيرة التي حدثت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحولتها لوسيلة للإيذاء والتباعد بين الناس.

يسرا أكدت أنها صارت تتعامل مع السوشيال ميديا بميزان حساس، وتعوض الإساءة الموجهة إليها وحملات التنمر بها، بالاقتراب ممن يحبونها في الواقع.

أضافت أثناء حلولها ضيفة على برنامج “سهرانين”، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON: هذه المواقع أصبحت وسيلة للإيذاء وإبعاد الناس عن بعضهم البعض، وتحتاج لتوازن دقيق من الإنسان في استخدامها.

وواصلت قائلة: طبعا بنبسط لما بقرأ تعليقات حلوة، كلنا بننبسط، إنما تلاقي واحد تاني داخل يشتم وبس، من باب اللي هو ضايقته ونرفزته وريني هترد إزاي، بس برضو مبردش، أنا بشتري دماغي أوي ومبقفش عند الحاجات دي، لأن حواليا حب من ناس كتير وبعرف أحب الناس.

وعن كواليس مشاركتها في أغنية “3 دقات”، التي حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، قالت يسرا إنها كانت قد قررت الاعتذار عنها قبل أن تستمع للحن والكلمات، مضيفة: كنت رايحة أعتذر عن 3 دقات، مش رايحة اسمع، سيف الشواربي كلمني قال لي أبو عايزك، قلت له هو أبو مين؟ قال لي أبو ده فنان فقلت له طيب أنا مش عارفاه.