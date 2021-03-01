اتهامات وردد مستفزة.. تصريحات بلقيس فتحي تشعل مواقع التواصل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أشعلت النجمة اليمنية، بلقيس فتحي منصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتحدث عن محاربيها.

وظهرت بلقيس فتحي في جزء من حوار صحفي، أجرته مع برنامج ET بالعربي، وهي تتحدث عن منتقديها.

بلقيس قالت: إحنا لازم هذه الإنسانة ما تنجح، هذه الإنسانة لازم تتحارب، هذه الإنسانة لازم نطلع كل طاقتنا السلبية وأمراضنا النفسية فيها.

كما ردت بلقيس فتحي على اتهامات السرقة التي وجهت لها بعد أن تطابقت مشاهده بمشاهد لأغنية مصورة للنجمة العالمية تايلور سويفت، بعصبية شديدة.

كما استشاطت بلقيس غضباً بعد أن وجه لها ربيع هندي سؤال حول اقتباس الكليب من أغنية فانسي، لفرقة توايس الكورية، والبرومو الترويجي لألبومها من المغنية الأمريكية تايلور سويفت، لترد بحدة قائلة: أي أحد انا مو عاجبته يروح يلاقي كم حيط يدق راسه فيه، فما كان بالمقدم، إلا أن يقول لها: يا أم تركي الأمور لا تقاس بهذه القسوة، حيث يحق لكل إنسان طرح رأيه لتعلق: تقاس بقسوة جهلاء العقول اللي ما عندهم مخ.