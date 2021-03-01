مشاري البلام يتحدث قبل وفاته مباشرة في مقطع وطبيب يكشف سبب الوفاة.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - مقطع فيديو للفنان الراحل مشاري البلام، تم تداوله بصورة كبيرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي على “إنستجرام” سجل قبيل وفاته مباشرة.

وفي آخر مقابلة معه، وبعد تلقيه لقاح كورونا، كان الممثل الكويتي الراحل مشاري البلام قد تحدث عن أهمية وضرورة التلقيح، واللافت أنه قال نحن الضحية الأولى.

البلام قال رداً على سؤال حول ما إذا كان قد تلقى لقاح كورنا بالأمس تلقيت اللقاح، ومن صوتي يبدو أنني ارتحت.

كما توجه للناس طالباً منهم ضرورة تلقي اللقاح قائلاً “اللقاح مفروض علينا ، واذا لم نتلقح اليوم في الفترة المقبلة. ولكن يبدو أننا في الصفوف الأمامية والضحية الأولى.

وبعد البلبلة التي أثارها موت مشاري البلام بعد تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا، أشار الطبيب الدكتور أحمد العمار، مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي، في تغريدة على تويتر:أن إصابة البلام بكورونا والتي تسببت بوفاته لم تكن بسبب اللقاح. بل لكون المناعة لم تكتمل وهناك مراحل تكوّن المناعة بعد أخذ اللقاح.