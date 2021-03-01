شكرا لقرائتكم خبر عن بصدر عريان .. اتفرج شمس الكويتية جننت الناس بفستان قصير شفاف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كسرت الفنانة شمس الكويتية قيود الأناقة والجمال وأشعلت منصات التواصل بإطلالتها الأخيرة التي نالت حيزًا كبيرًا من الثناء والغزل من قبل المعجبين، إضافة إلى الذم والقدح من آخرين.

وشاركت الفنانة الكويتية صورتها عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل، حيث ظهرت مرتدية فستانًا أسودًا قصيرًا أبرز قوامها الرشيق، كما خطفت الأنظار بالفستان مكشوف الصدر وهو جعل الصورة يتم تداولها على نطاق واسع.

وأرفق شمس الكويتية تعلقًا مع الصورة قالت فيه : “‏خافوا من بلوك القلوب بلوك .. البرامج ينشال عادي”.

وانهالت التعليقات من قبل المتابعين والجمهور على الصورة التي حصدت الاف الاعجابات، وبدأت شريحة واسعة التغزل بالفنانة وإطرائها بكلمات الحب، في حين اختار البعض أن يذهب لنقد إطلالة الفنانة كسابقاتها التي تثير دوما جدلا واسعا واتهموها بمحاولة إثارة الغرائز، كما قالوا.

وكانت شمس الكويتية قد أثارت جدلا كبيرًا بمهاجمتها النساء، مما حذى بها للخروج لتهاجم السعوديات “النسويات”، ولفتت إلى أنه يتم دعمهن من جهات أجنبية للخروج على العادات والتقاليد، ووصفتهن بالفتيات الصغيرات اللاتي لا يفقهن شيء.