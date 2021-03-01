بسبب هذا الدور أدمنت نادية لطفي تدخين الشيشة

عدن - ياسمين عبد العظيم - قدمت الفنانة المصرية نادية لطفي، قصة حياة الراقصة الشهيرة بديعة مصابني، في فيلم يحمل اسمها من إنتاج عام 1975، وشارك فيه عدد من كبار نجوم الفن في ذلك الوقت.

الراقصة بديعة مصابني، كانت تشتهر بتدخينها للشيشية وذلك على مدخل الكازينو الذي كان يحمل اسمها في ميدان الأوبرا، وكانت تدخنها بنهم ولذة.

المخرج حسن الإمام، استعان بنفس مشهد بديعة أمام الكازينو، وعثر على شخص يدعى ثابت، كان هو نفسه من يقوم بتجهيز الشيشة لبديعة مصابني، وقام بتحضيرها لنادية لطفي، خلال تصويرها مشاهد الفيلم.

وأثار دهشة المخرج خلال تصوير الفيلم، هو تقليد نادية لطفي، في تدخين الشيشة، لنفس طريقة الراقصة الراحلة.

وبسبب تصوير الفيلم أدمنت نادية لطفي تدخين الشيشة، وأصبحت تطلبها خلال الاستراحة، وتستدعي الخبير ثابت ليعدها لها.

فيلم بديعة مصابني، من بطولة نادية لطفي، وكمال الشناوي، وفؤاد المهندس، ونبيلة عبيد، وعماد حمدي، وحسين الإمام، ونسرين، ونبيل الهجرسي، وجورج سيدهم، وشفيق جلال، ونبيل بدر، وفريدة سيف النصر.