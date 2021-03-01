شيما صابر تسخر من نفسها بسبب حملها.. فيديو

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت الاعلامية شيما صابر مقطع فيديو قديم لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت شيما صابر في مقطع فيديو وهي داخل الجيم تقوم ببعض التمارين الرياضية قبل حملها، وعلقت على الفيديو: ” فقرة الله يرحمك يا لياقة “.

حرصت الإعلامية شيما صابر على الاحتفال بحمل أول أطفالها بجلسة تصوير جديدة.

ونشرت شيما صابر مجموعة صور من فوتوسيش الحمل مع زوجها رامي صبري لاعب فريق انبي.

وعلقت شيما صابر على الصور التي ظهرت بها وهى ترتدي فستان ابيض: “لا أستطيع الانتظار لرؤيتك”.