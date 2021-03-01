تصريحات صادمة من محمد الشرنوبي عن المغنيين الشعبيين..

عدن - ياسمين عبد العظيم - قال الفنان محمد الشرنوبي إنه يحب الأغاني الشعبية ويسمعها دائما، مضيفاً أنه يحب الاستماع أعمال محمود الليثي وأحمد شيبه وعبد الباسط حمودة، كما أنه ليس لديه مشكلة مع أغاني المهرجانات.

وأضاف الشرنوبي، خلال لقاء ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة «ON»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، أنه أحيانا يأخذ كلمات أغاني المهرجانات ويضعها على لحن مختلف تماماً عما وضعت عليه.

وبدأ الشرنوبي خلال اللقاء بالفعل في غناء أغنيتين من أغاني المهرجانات بلحن مختلف، وهما «مش هروح»، «وألعب يالا».

وكان الفنان محمد الشرنوبي، صرح في الجزء الأول من اللحلقة أمس خلال استضافته مع الفنانة يسرا، بأن «السوشيال ميديا» بالنسبة له مجرد وسيلة تواصل ودعاية كما أنه يتعامل معها ببال طويل، وهناك من يعلق بكلام جارح للغاية لا يستطيع شخص تحمله، قائلاً: «أنا بقرا الكومنتات، بس مش كلهم، وبتابع التعليقات السلبية المحترمة، بتعلم منهم، لكن فيه واحد قاصد يهدمك».

ويستعد محمد الشرنوبي حاليًا لتصوير فيلم جديد والذي يعد أولى بطولاته السينمائية ويحمل بشكل مبدئي حتى اللحظة اسم «الفنار» بالاشتراك مع عدد من النجوم الشباب، تأليف وإخراج شريف نجيب.

ويعد فيلم «بنات ثانوي» آخر الأعمال السينمائية التي شارك فيها محمد الشرنوبي، وعرض عام 2020 بطولة مشتركة مع عدد من نجوم الشباب أبرزهم مي الغيطي، جميلة عوض، هدى المفتي، هنادي مهنا، مايان السيد، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمود كامل.