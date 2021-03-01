ناهد السباعي تشعل السوشيال ميديا بـ “فيديو جديد”.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت الفنانة ناهد السباعي فيديو جديدا لها من خلال حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

وظهرت ناهد السباعي في الفيديو تستعرض لياقتها البدنية بتمارين رياضية شاقة.

وعلقت ناهد السباعي على الفيديو قائلة: “مرحبًا cirquedusoleil، أنا جاهزة، اتصل بي، أفتقد الرقص والتمرن معك”.

وشاركت ناهد السباعي مؤخرًا في ‫مسلسل “النهاية” بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.