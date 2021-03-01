شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. صافيناز تفتح رجليها بطريقة فاضحة وتمسك هذا الشئ بيديها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الراقصة صافيناز ، متابعيها بفيديو للقصة ساخنة لها في دبي وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت صافيناز ، في الفيديو ببدلة الرقص وقد قامت بعمل حركة مثيرة حيث جلست على الأرض وفتحت قدميها كاملتين فى حركة صعبة ومثيرة فى نفس الوقت.

ومن الأوضاع التي اتخذتها صافيناز للتصوير جعلت مفاتنها ظاهرة في الفيديو، حيث كادت أن تكشف منطقة الصدر بالكامل.

الجدير بالذكر أن صافيناز من حين لأخر تنشر لها عدة صور وفيديوهات بأوضاع مخلة وملفتة ترتدي خلالهم ملابس تكشف مفاتنها.