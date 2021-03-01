نقابة المهن التمثيلية تكشف سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

عدن - ياسمين عبد العظيم - أحلام الجريتلي

بعد الأنباء المتداولة عن إصابتها بفيروس كورونا، كشف الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية عن اللحظات الاخيرة فى حياة الفنانة احلام الجريتلي وعن السبب الحقيقي للوفاة.

وخلال تصريحات صحفية، قال النجم الكبير أشرف زكي إن الفنانة الراحلة أحلام الجريتلى كانت وفاتها طبيعية ولم يكن هناك اى ضرر بها وانتابتنى حالة من الذهول فور سماعى الخبر.

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وأضاف الفنان أشرف زكى في تصريحاته أن الفنانة الراحلة أحلام تعد من الفنانات اللاتى لديهن تاريخ حافل من الاعمال الفنية الجيدة وقد تحدثنا قبل ايام من رحيلها وكانت تقوم بالتحضير لمسلسل جديد لتصويره للعرض فى رمضان المقبل.