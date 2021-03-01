لن تصدق مهنة نجوى كرم قبل الشهرة.. وشرط غريب من والدها لدخولها الوسط الفني

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكثر من 32 عامًا مرت على أول ألبوم غنائي للفنانة اللبنانية المتألقة نجوى كرم، والذي طُرح في العام 1989، إلا أنها تحرص دائمًا على إبعاد حياتها الخاصة عن دائرة الضوء.

وبحسب النقاد الفنيين فإن الفنانة اللبنانية نجوى كرم تميزت بشخصيتها الفريدة وصوتها العذب الذي ينبع من عشقها للغناء والفن.

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ومن الأسرار الخاصة عن الفنانة نجوى كرم أنها نشأت في عائلة محافظة ومثقفة، ولكن تقاليد عائلتها وخاصة والدها لم تمكنها من العمل في الفن مثلما حلمت، فقد كانت تعلم جيداً أن والدها لن يقبل دخولها للوسط الفني لخوفه عليها.

وفور تخرج الفنانة نجوى كرم من المدرسة الثانوية، عملت كمدرّسة لمادة الجغرافيا بأحد المدارس الرسمية ببلدتها زحلة، حيث كان حلمها بأن تكون مطربة حلم صعب المنال.

وبدأت حياتها الفنية كمتسابقة في برنامج ليالي لبنان، حيث عشق والد نجوى كرم صوتها اللبناني الذي يشبه صوت الجبل، وبعد إصرار كبير منها، وافق والدها على أن تقوم بالاشتراك كمتسابقة في برنامج ليالي لبنان، ولكن بشروط خاصة يضعها هو وتحافظ على تقاليده وعاداته.

وكانت أهم شروط والد نجوى كرم لتقديمها كمشتركة في برنامج ليالي لبنان أن يترك شقيقها نقولا عمله، وأن يرافقها في كل مكان وألا يتركها مهما حدث.