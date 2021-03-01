بعد أعوام من الاختفاء.. لن تصدق كيف أصبح شكل بثينة رشوان (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعوام عدة اختفت فيها الفنانة بثينة رشوان عن دائرة الضوء إلا أنها عادت للأضواء من جديد في أحد الحفلات، ولكنها أثارت الجدل بإطلالتها.

وبحسب ما جاء في الصور التي انتشرت على مواقع التواصل، فقد ظهرت الفنانة بثينة رشوان بشكل صدم الجميع بعد فترة من اختفائها عن الساحة، إذ ظهرت بوزن زائد، عكس ما كانت تتمتع به من قوام رشيق، ما أثار الجدل حولها.

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ومن أبرز الأعمال التي قدمتها بثينة رشوان: «شرف فتح الباب، ولاد السيدة، أولاد الحلال، الدوائر المغلقة، قصة مدينة، عظمة يا ست، هوانم جاردن سيتي»، وغيرها.

وعلى الرغم من ظهورها بوزن زائد، إلا أن بثينة رشوان لا زالت تحتفظ بجمالها اللافت التي كانت تجذب الكاميرا لها في معظم الأعمال التي شاركت بها.