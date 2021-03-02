حيلة غريبة من رشدي أباظة جردت ميرفت أمين كل ملابسها وأظهرتها عارية.. تفاصيل ما تم في الكواليس

عدن - ياسمين عبد العظيم - على مدار مسيرتها الفنية، شاركت الفنانة المتألقة ميرفت أمين في أكثر من 120 فيلم سينمائي، نجحت من خلالهم أن تتربع على عرش البطولة لسنوات طويلة.

ومن أبرز الأفلام التي شاركت فيها ميرفت أمين فيلم «أبي فوق الشجرة»، مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ويعد الفيلم انطلاقتها الحقيقية في السينما، تلاه رائعة الأديب الراحل نجيب محفوظ، فيلم «ثرثرة فوق النيل».

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ولكن الفيلم الأكثر إثارة للجدل للفنانة ميرفت أمين هو «أعظم طفل في العالم»، مع الفنان الراحل رشدي أباظة، والفنانة الراحلة هند رستم، حيث كان سببًا في تصنيفها كواحدة من أجرأ الفنانات.

وتضمن الفيلم مشهدًا جمعها بالفنان الراحل رشدي أباظة تظهر فيه بدون أي ملابس، وكان ذلك المشهد سببًا في منع عرض الفيلم بقرار من رقابة المصنفات الفنية، ورغم لك تم تداولها كاملًا على أشرطة الفيديو.

ومن الأسرار التي كشفت عنها الفنانة ميرفت أمين عن ذلك المشهد، أن الفنان رشدي أباظة احتال عليها حتى تقدم هذا المشهد، والذي كانت رافضة أن تؤديه.

وتقول الفنانة ميرفت أمين إن الفنان رشدي أباظة أقنعها بأنها لن تتخلى عن كامل ملابسها، وأنها ستكون بمفردها في البلاتوه، حيث طلب من جميع المتواجدين مغادرة المكان وتم بالفعل تصوير المشهد.