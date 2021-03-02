حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ عادل إمام.. وسبب نقله للمستشفى

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بتدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام، وأنه تم نقله إلى أحد المستشفيات في منطقة السادس من أكتوبر.

وردًا على تلك الأنباء، كشفت مصادر مقربة من أسرة الفنان عادل إمام أن ما يتم تداوله حول الحالة الصحية للزعيم غير صحيح وعار تماما من الصحة.

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وأكدت المصادر أن حالة الفنان الكبير عادل إمام جيدة ولا صحة لما تم تداوله حول تدهور حالته الصحية بسبب التدخين لسنوات طويلة.

وأشارت المصادر إلى أن الفنان عادل إمام ذهب إلى المستشفى بالفعل، ولكن للخضوع لتحاليل دورية للاطمئنان على صحته.

وكان آخر أعمال الفنان عادل إمام مسلسل «فلانتينو»، والذي عرض العام الماضي وشارك في بطولته دلال عبد العزيز وحمدي الميرغني وداليا البحيري وتأليف ايمن بهجت قمر واخراج رامي إمام.

كما يعرض حاليا للفنان عادل امام مسرحية «بودي جارد» بعد منعها من العرض منذ 21 عاما تقريبا وذلك عبر منصة اتفرج وهو العمل الذي يشارك في بطولته محمد ابو داود وشيرين سيف النصر ورغدة وإخراج رامي إمام.