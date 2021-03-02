شكرا لقرائتكم خبر عن بالمايوه العريان – اتفرج سمية الخشاب بتصبح علي الجمهور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة سمية الخشاب صوره جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام.

و علقت سمية الخشاب علي الصورة قائلة :” صباحكم جميل ”

تشارك الفنانة سمية الخشاب مع النجم عصام كاريكا في عمل فني جديد، من المقرر طرحه في العام المقبل 2021.

وشارك عصام كاريكا جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو وصورًا تجمعه مع الفنانة سمية الخشاب، معلقا عليها: “على البركة إن شاء الله مع الجميله سمية الخشاب.. مفاجأة 2021”.

يُذكر أن أحدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية “عربية أنا” التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.