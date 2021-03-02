بثينة الرئيسي ترفض لقاح كورونا بعد وفاة مشاري البلام

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الفنانة بثينة الرئيسي أنها تمتنع عن تلقي لقاح فيروس كورنا، وذلك بعد وفاة زميلها الممثل مشاري البلام إثر تلقيه اللقاح قبل أيام.

بثينة ظهرت في مقطع فيديو عبر سناب شات قالت فيه إنها كانت مترددة بشأن أخذ اللقاح، لكنها حسمت أمرها، وقررت عدم أخذه بعد وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام.

وأضافت بثينة الرئيسي: مستحيل أروح أخذ اللقاح وأنا مو مسوية فحوصات موضوع محير، الواحد ما يبي يلقي اللوم على أي جهة هذا أمر مستحدث جديد، أكبر من توقعاتكم الله يحفظكم جميعا ويحميكم.

وتابعت بثينة الرئيسي: أنا بس أخلص تصوير هذا المسلسل على طول رح أروح عُمان، ألف علامة تعجب واستفهام بمخي، الي يصير انهم ما يفحصون قبل اللقاح هذا مر بس بالكويت بكل مكان خذ اللقاح وامشي ويمكن فيك مرض ما تدري عنه، ضروري تفحصون قبل تاخذونه.

ولفتت بثينة الرئيسي إلى أن الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام كان مصابا بكورونا خلال تطعيمه، ولم يتم فحصه على الرغم من أنه كان يشعر ببعض الاحتقان في الزور وبالتالي كان من الواجب فحصه، مؤكدة أن وفاته شكلت صدمة للجميع، داعية الله أن يرزق أهله الصبر والسلوان على هذا المصاب الأليم.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع بثينة الرئيسي، وكانت غالبية التعليقات توافقها الرأي بأنهم لن يأخذوا اللقاح بسبب عدم المعرفة الكاملة بهذا الوباء المستجد.

وجاء في التعليقات: كيف لا يتم فحص الناس قبل أخذ التطعيم؟! للتأكد ما إذا كان الشخص مصابا أملا .. على وزارة الصحة توضيح ما حدث مع حالة المرحوم للناس.

وعلقت إحدى المتابعات: سمعت أن المصاب بكورونا خطر يأخذ اللقاح إلا بعد 3 شهور بس الوزارة ما نبهتنا لهذا الموضوع”. وقال متابع آخر: صدقتي وكلامج في جانب من الصحة أن يفضل لكل من يحدد له موعد للتطعيم أن يسوي مسحة خصوصا أن مو كل مصاب بكورونا عليه أعراض المرض.