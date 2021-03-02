نبيلة عبيد تنهار على الهواء بسبب يوسف شعبان

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكدت الفنانة نبيلة عبيد، أن الفنان الراحل يوسف شعبان شارك في أغلبية الأفلام التي شهدت انطلاقتها.

نبيلة أضافت في مداخلة هاتفية عبر برنامج كلمة أخيرالذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: كنت ببقى سعيدة لما يقولوا إن الدور ده ميعملهوش إلا يوسف شعبان لأنه ممثل محترم وعظيم يقدر زملائه والعمل، وكان بيقف في البلاتوه زي التلميذ عشان ياخد التعليمات.

وتابعت عبيد: يوسف شعبان كان بيحط وشه في الأرض حتى آخر لحظة، وكنت سعيدة بآخر عمل مع بعض وهو فيلم كشف المستور، وقبلها قضية سميحة بدران وحارة برجوان واغتيال مدرسة، كان أكتر ممثل كنت ببقى سعيدة لما يترشح معايا في فيلم.

واستكملت باكية: في بدايتي، عملت معه بسوريا ولبنان وغيرهما، كان فنانا عظيم، كان صديق وأخ وسِر ليّ لو عاوزة أخد رأيه في حاجة، وكان بالنسبة لي حاجة كبيرة جدًا.

وعن آخر مرة كانا يتحدثان فيها سويا، قالت: كنت بصور المسلسل في لبنان، وكان هو وبنته في برنامج بالكويت، والبنت كلمتني عشان أدخل في مكالمة، لكني كنت في بلاتوه، ومحصلش نصيب.