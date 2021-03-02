شنب إسلام إبراهيم يضع دنيا سمير غانم في مأزق

عدن - ياسمين عبد العظيم - خسرت النجمة دنيا سمير غانم مشاركة نجم الكوميديا إسلام إبراهيم، في بطولة مسلسلها الجديد المدينة المقرر عرضه بموسم دراما رمضان.

إسـلام اعتذر عن المسلسل لعدم قدرته على التخلص من شاربه لأنه علامة مميزة لشخصيته في مسلسل آخر سيعرض بنفس الموسم وهو “نجيب زاهي زركش” للنجم يحيى الفخراني.

إبراهيم من أبرز نجوم الكوميديا الجدد كان من أوائل النجوم الذين تعاقدوا على بطولة المسلسل، ولكنه أعلن اعتذاره مؤكدا أنه غادر التصوير بدون أزمات.

وروى إبراهيم القصة كاملة قائلا: للأسف يا جماعة أنا مش هقدر أكون السنة دى فى مسلسل المدينة بسبب راكور الشنب فى مسلسل نجيب زاهى زركش، رغم إن كان باقيلى عشر مشاهد فقط… قدر الله وماشاء فعل.

يذكر أن دنيا ستقدم المسلسل في 15 حلقة فقط، ضمن سياسة جديدة تتبعها شركات الإنتاج في موسم دراما رمضان 2021 لضمان عدم تعرض المشاهد للملل جراء المط والتطويل، وبنفس الوقت منح الفرصة لأكبر عدد من النجوم للمشاركة بأعمالهم في الموسم الدرامي “الأكثر مشاهدة” على مدار العام.

ويتولى كتابة المسلسل الفنان عمرو وهبة بالتعاون مع المطرب والمنتج هشام جمال، الذي سيتولى بنفس الوقت مهمة إخراج المسلسل في تجربة هي الأولى له، إضافة إلى إنتاجه، ويتردد أنه سيشارك في بطولته بعد نجاح تجربته الأولى في مسلسل “في بيتنا روبوت”.

ويشارك فى بطولته بجانب دنيا سمير غانم كل من عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف.