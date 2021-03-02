نادية العراقية تشكو ظلم الإعلام: حتى الموت فيه سوبر ستار

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتقدت الفنانة نادية العراقية اهتمام الإعلام بتغطية وفاة الفنان الراحل يوسف شعبان بشكل أكبر من الراحلة أحلام الجريتلي.

نادية العراقية أوضحت أن الإعلام تعامل مع موت الفنانين بمقدار نجومية كل منهما، وكتبت عبر حسابها على فيس بوك : حتي الموت فيه سوبر ستار وستار..أيه الظلم ده؟.

تابعت: القنوات تجيب فديوهات للراحل يوسف شعبان ومفيش فيديو واحد عن المرحومه أحلام الجريتلي الي بقالها ٣٥ سنه عطاء، عيب عليهم بجد.

أضافت نادية العراقية: واللي يروح عزا لازم لسوبر ستار حتي لو الميت أم السوبر أو جدته.. مفيش عدل حتي في الموت ..بس العدل في القبر وفي الآخره . أخرتها كفن كما قالت أحلام متر في متر.