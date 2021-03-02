مها أبوعوف تكشف أسرار زواجها من الفنان الراحل عمر خورشيد

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة مها أبوعوف الكثير من أسرارها الشخضصية خلال استضافتها ببرنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة dmc.

قالت مها: أثناء تصويري فيلم “المجنونة” كان ابني صغيرا وعمره لا يتجاوز 4 سنوات، وبكى، وحدث له انهيار في مشهد ربطي وتهديدي بالسكينة عندما قمتي بربطي وكان ابني بيخاف منك يا إسعاد.

وأضافت: لدي معايشة غير طبيعية مع أي دورأقدمه، وزوجي وابني يعتقدون أنني مجنونة كل يوم بشخصية جديدة.

وكشفت مها أبوعوف سبب اختفائها بقولها: سبب اختفائي عن الساحة الفنية هو عدم وجود العمل الفني الذي يتناسب معي ومع طبيعتي، ولا أرغب فى إعادة أداء الشخصيات الفنية لكنها أسعى للتغيير.

وتحدثت مها أبوعوف عن زواجها من الفنان الراحل عمر خورشيد وقالت: زواجي من عمر خورشيد حدث فجأة وعزت حاول يلهينى بعد وفاته وسفرنا تونس واختفيت واللى طلعنى من العزلة عزت وإسعاد يونس، وسيظل عمر خورشيد في حياتنا كلنا، والحياة لازم تمشى.

وأضافت: لم أفكر في الميراث بعد رحيله ولم أهتم لذلك ولكنني وجدت نفسي بحكم قضائي حصلت على جزء من ممتلكاته من خلال إعلام الوراثة باعتباري الزوجة الأخيرة له.

وتابعت: لم أحصل على الطلاق من الفنان الراحل عمر خورشيد ولكنه كان ينتوي الانفصال عني قبل أن يغيبه الموت.