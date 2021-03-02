أمر بضبط وإحضار شريف دسوقي بعد الحكم عليه بالسجن عامين

عدن - ياسمين عبد العظيم - طلب ضبط وإحضار تقدم المحامي أشرف بركات لرئيس نيابة باب شرق بالإسكندرية، للفنان المصري شريف دسوقي بناء على صدور حكم ضده بحبسه عامين وكفالة 2000 جنيه وإلزامه بالمصاريف.

وجاء هذا الحكم بعدما اشتري شريف دسوقي شقة سكنية من علي ناجي علي عبد الرحمن بالإسكندرية، وسدد جزءا من ثمنها، ولم يسدد وصل الأمانة الأخير وقيمته 250 ألف جنيه، وكان مُستحق الدفع في نوفمبر 2020 الماضي.

وأشار المحامي أشرف بركات إلى أن موكله حاول أكثر من مرة التفاوض بشكل ودي مع شريف دسوقي لسداد المبلغ، لكنه فوجئ بتطاول الفنان عليه بألفاظ خارجة، وقال له: “اللي عندك اعمله”.

ومن جانبه، رفض شريف دسوقي الرد على الأمر، مشيرا إلى أنه يثق في نزاهة القضاء المصري، مؤكدا أن هذا الشخص يدعي عليه.