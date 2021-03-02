أحمد رزق: أكره مواقع التواصل واستخدمها بناء على نصيحة الزملاء

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الفنان أحمد رزق عن رأيه في عرض مسلسلاته خارج موسم الدراما الرمضانية.

الفنان أحمد رزق أن بعض المسلسلات الجيدة لا تأحذ اهتمام المشاهدين عند عرضها خلال شهر رمضان بسبب تنافسها مع أكثر من 20 مسلسل آخر، في حين أن المشاهد لا يمكنه متابعة أكثر من 3 أعمال.

أحمد رزق الذي حل مع داليا مصطفى ضيفان على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” عبر قناة ONأضاف أن الأمر يختلف حين يتم عرض المسلسلات خارج شهر رمضان، لأن المنافسه تكون محدودة بين المسلسلات المعروضة، وهو ما يمنح المشاهد فرصة المتابعة الجيدة، مشيرًا إلى أنه يسمع تعليقات من الجمهور تؤكد اهتمامهم بأدق التفاصيل في المسلسلات.

تطرق أحمد رزق للحديث عن علاقته بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه يسعى لزيادة نشاطه عليها بناءً على نصيحة زملائه، لكنه لا يحب استخدامها ويبقى دائما مقتنع أثناء تعامله عبر تلك المواقع أنه يفعل ذلك مضطرا من أجل التواصل مع الجمهور.

أجاب رزق عن سؤال حول تعرض ابناء جيله من الفنانين للظلم، مؤكدا أنه يؤمن أن لكل مجتهد نصيب، وأن الشعور بالظلم يصيب الفنانين من كل الأجيال، لكن نادرًا ما يكون هذا الشعور صحيح، لأن الفنان يجني ثمار تعبه.