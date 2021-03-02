إطلالة جذابة لنسرين طافش من أمام النيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت نسرين طافش فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات “انستجرام ”

وظهرت نسرين طافش في الفيديو وهي تقف في شرفه البلكونة من امام النيل وعلقت قائلة :” في حب مصر ”

كانت الفنانة نسرين طافش، أكدت أن مسلسل “الوجه الآخر” للنجم ماجد المصري الذي عُرض مؤخرًا لم يتعرض لأي مشاكل، وأن اعتذار المخرج أمر طبيعي.

وتابعت “هناك مخرج واحد كان من المفترض أن يتولى مسئولية إخراج العمل ولكنه اعتذر لأسباب تتعلق بارتباطه بأعمال فنية أخرى”.

كما أكدت أن المخرج سميح النقاش الذي تعاقد على إخراج المسلسل موهوب ومتحمس وجلسات العمل المكثفة التي جمعتني به أثبتت أن العمل سيشهد نجاحا كبيرا.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش مسلسل «الوجه الآخر» بطولة ماجد المصري، ندا موسى، عماد رشاد، أحمد خليل، مادلين طبر.