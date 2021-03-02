الموت يفجع خالد يوسف في أعز أحبابه.. وهذا أول تعليق له (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - نعى المخرج خالد يوسف شقيقه صلاح يوسف، والذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وكتب المخرج خالد صلاح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «رحل شقيقى صلاح.. البقاء لله».

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ويُذكر أن المخرج خالد يوسف، كان قد أعلن في وقت سابق إصابته بفيروس كورونا، وتعافيه بعد أيام من الإصابة.

وأكد المخرج خالد يوسف أنه أجرى اختبار «كوفيد 19» وجاء النتيجة سلبية، حيث كتب عبر حسابه الشخصى على «فيس بوك»: «بفضل كرم ربنا وعطفه وبفضل دعوات المخلصين لم أشعر بأي معاناة من كورونا وعملت المسحة وطلعت سلبية ومرت بسلام».