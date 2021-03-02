بعد احتفاءها عن الأنظار.. ظهور غير متوقع لـ أمل إبراهيم بالحجاب

عدن - ياسمين عبد العظيم - أمل إبراهيم

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، صورة جديدة للفنانة المعتزلة أمل إبراهيم في أحدث ظهور لها بعد اعتزالها الفن منذ 15 عاما وظهرت من خلال الصورة وهى مرتدية الحجاب.

يذكر ان الفنانة أمل إبراهيم قدمت عددا من الأعمال السينمائية والمسرح والتليفزيون، وكان من أبرزها، “فيلم هندى”، “أمهات فى المنفى”، “صراع الزوجات”، “عفوا أيها القانون”، “سلام يا صاحبى”.

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واعتزلت الفنانة امل إبراهيم عن الأضواء لفترة إلا أنها فاجأت الجميع العام الماضي بظهورها ضمن فعاليات مهرجان القاهرة وهى ترتدى الحجاب.