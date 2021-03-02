الموت يفجع رضوى الشربيني.. والسبب فيروس كورونا (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني وفاة والدتها السيدة هالة أنور بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، والذي أُصيبت به قبل أيام.

وفي وقت سابق، كانت الإعلامية رضوى الشربيني قد كتبت عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: «أمي بين ايد ربنا دلوقتي والأطباء عملوا اللي عليهم .. لكن انا عندي يقين انه رحمه ربنا واسعه والدعاء بيغير القدر .. ادعو لها أرجوكم».

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وجدير بالذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني كانت قد أعلنت قبل أسبوعين إصابة والدتها بفيروس كورونا بعد أن قامت بعمل مسحة للتأكد من إصابتها.

ومن جانبه، قال الإعلامي خيري رمضان خلال برنامجه «حديث القاهرة»، والذي يُذاع على قناة «القاهرة والناس»: «الإعلامية رضوي الشربيني قامت بعمل مسحة أمس هي وجميع افراد اسرتها واولادها للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا».