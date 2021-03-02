شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قميص النوم .. اتفرج فيفي عبده بوصلة رقص تشعل بها جمهورها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة المصرية ​فيفي عبده​ فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي انستغرام ، وظهرت فيه وهي ترقص بطريقة ساخنة. وإعتمدت في إطلالتها فستان أخضر عاري الصدر وطويل وناعم.

وأرفقت ​فيفي عبده​ الفيديو بتعليق كتبت فيه: “يا مساء الفل من مصر أم الدنيا الأغنية دية المطربه هدى على فكرة أنا بحبها أوي الأغنية دي وبحب هدى بحبك وانت كمان سهرة سعيدة”.

يذكر عبده وجهت مؤخراً التهنئة للجمهور بمناسبة عيد الحب، وتمنّت أيضا أن يختفي فيروس كورونا.

ونشرت فيفي فيديو لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: “هابي فالانتين داي.. كل سنة وأنتم طيبين.. الروج الأحمر بيليق على المناسبة دي.. كل سنة وأنتم طيبن وسنة جديدة ما يكونش فيها كورونا ولا مكرونة ولا لازانيا ولا أي حاجة خالص .. بحكم أوي أوي”.