شكرا لقرائتكم خبر عن بقميص النوم .. اتفرج سلمى الشيمي تنافس سما المصري بوضعية مثيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لم تتوقف أزمة جلسة تصوير الموديل “سلمى الشيمي – Salma Elshimy”، داخل منطقة الأهرامات، التي كادت تحبسها، معلنة الاستمرار في إثارة الجدل، فتارة تظهر بملابس فرعونية، وأخرى بالموز وغيرها، واليوم شاركت الموديل المصرية المعروفة بـ«فتاة سقارة»، بجلسة تصوير جريئة، بملابس مثيرة، داخل قرية تونس بالفيوم.

وكانت الموديل “سلمى الشيمي – Salma Elshimy” المعروفة إعلامياً بـ«فتاة سقارة»، أثارت جدلا واسعا، خلال جلسة تصوير ظهرت فيها بفستان أبيض قصير ومكشوف، مع الإكسسوارات الذهبية، وتاج على شعرها المنسدل الطويل، معتمدة على المكياج السموكي الثقيل، داخل منطقة الأهرامات، ما دفع الأمن القبض عليها.