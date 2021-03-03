شخصيات كرتونية شهيرة.. وراءها صوت أحلام الجريتلي

عدن - ياسمين عبد العظيم - أحلام الجريتلي

رحلت الفنانة أحلام الجريتلي عالمنا، تاركة خلفها إرثا من الأعمال الفنية.

الفنانة المصرية الكبيرة التي أعلن عن وفاتها يوم الأحد الماضي بعد إصابتها بأزمة قلبية بشكل مفاجئ.

وتداول الجمهور آخر كلمات الفنانة أحلام الجريتلي قبل وفاتها، والتي أثرت في قلوب الجمهور بسبب نبرة الحزن في كلماتها وحديثها عن الموت.

بدأت الفنانة أحلام الجريتلي مسيرتها الفنية في فترة السبعينيات بأدوار صغيرة في الأعمال التلفزيونية قبل أن تقدم عشرات الأدوار المميزة والكبيرة منذ فترة الثمانينات.

وهي الأخت الصغرى للفنانة انعام الجريتلي، وحصلت معهد الفنون المسرحية في الستينيات، ومن أبرز أدوارها في تلك الفترة مسلسلات “من أطلق الرصاص على هند علام؟” ولحظات حرجة” و”السندريلا” و”المدندش” وكذلك مسلسل “راجل وست ستات”.

وشهدت السنوات الأخيرة حالة نشاط فني كبيرة للفنانة أحلام الجريتلي، وشاركت في عدة أعمال درامية في المواسم الأخيرة وأبرزها مسلسل “عوالم خفية” و”نسر الصعيد” و”دفعة القاهرة” و”الأسطورة” وغيرها، وكانت آخر أعمالها في رمضان الماضي في مسلسلات “البرنس” و”الفتوة” و”ليالينا 80″.

في حين كانت آخر أعمالها قبل وفاتها في مسلسل لؤلؤ وقدمت دور جدة مي عمر في المسلسل، بالإضافة إلى مسلسل “العبة 2″، وانتهت من تصوير آخر أدوارها في مسلسل “تقاطع طرق” مع منى زكي والذي لم يعرض بعد.

وكان لها بصمة خاصة في دبلجة الرسوم المتحركة، سمعنا صوتها المميز في العديد من الأدوار الشهيرة، منها دور أزمة من فيلم ”حياة الإمبراطور الجديدة“ ومدام راقية من فيلم ”قطط ذوات“.

والملكة من فيلم ”حياة حشرة“ وكوكو هانم من فيلم ”روبين هود“.. بالإضافة إلى عدد من الأعمال الأخرى.