إنجي كيوان تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة علاقتها بعمرو دياب

عدن - ياسمين عبد العظيم - علقت الإعلامية المصرية المقيمة في دبي إنجي كيوان لأول مرة على الضجة المثارة حول صورها الرومانسية مع المطرب عمرو دياب.

إنجي أكدت أن كل الصور تم التقاطها من كواليس تصوير إعلانه الجديد، ورفضت تماما مجرد ذكر أنها خطفت الأضواء من المطرب المعروف بين جمهوره بلقب الهضبة.

وبررت كيوان الشائعات التي ترددت فى الفترة الأخيرة بشأن ارتباطها بعمرو دياب، بأن الجمهور لم يكن يعلم أنها تعمل كموديل، وأضافت في تصريح لبرنامج ET بالعربي، تكتمت طوال الفترة الماضية تفاصيل التعاون مع عمرو في الإعلان، ولم يجد البعض تفسيرا للصور المتداولة إلا شائعة الارتباط وهذا غير صحيح.

إنجي بدت حريصة للغاية أثناء الحديث عن عمرو دياب، ورفضت تماما مجرد التلميح بأنها خطفت الأضواء منه، ما دفع محاورها لتأكيد مكانة دياب وانه فوق المنافسة، وقالت: ليس هناك أى نوع من الارتباط، وكل ما تردد أمر عارٍ تمامًا من الصحة.