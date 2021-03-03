ميليسا دونغيل بطلة مسلسل “أنت اطرق بابي” تتعرض لهجوم بالسكين

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرضت بطلة مسلسل أنت اطرق بابي ميليسا دونغيل والتي تشارك بدور جيرين في المسلسل لحادث عنيف بعد أن حاول أحد جيرانها الهجوم عليها بسكين مما أثار حالة من الرعب.

الصحف التركية نشرت تفاصيل الحادث وقالت إن ميليسا دونغيل كانت قد رأت من نافذة منزلها الموجود في حي فرح ايفلار في صاريير جارها المدعو يوسف وهو يحمل سكين ويهاجم عمال البلدية بسبب الضوضاء فما كان منها إلا أن صرخت وهددت أنها سوف تتصل بالشرطة على الفور.

إلا أن الجار لم يُعجبه تصرف ميليسا وحاول اقتحام منزلها لأنها ضايقته إلا ميليسا كانت قد اتصلت بالشرطة بالفعل ووصلت في الوقت المناسب وقاموا باعتقال الرجل وفتح تحقيق حول ما حدث، أما عن ردود أفعال الجمهور فكانت إيجابية وقدموا لها الدعم بعد هذا الحادث المؤسف.