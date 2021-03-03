من هي أبنة مديحة كامل في فيلم العفاريت.. حمدي الوزير يجيب

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث الفنان حمدي الوزير عن فيلم العفاريت والذي جسد فيه شخصية الضابط مع الفنانة مديحة كامل والفنان عمرو دياب.

حمدي علق خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” على الجدل الذي أُثير في الفترة الماضية حول طفلة فيلم “العفاريت” والتي خُطفت من أمها التي جسّدت دورها الفنانة الراحلة مديحة كامل، وهل هي “بلية” أم “لوزة”؟

وأكد الوزير أنه لا يعرف مصير الطفلة التي ظهرت في الفيلم وكان أداؤها رائعاً، مضيفاً أن التعاون مع الفنان عمرو دياب في الفيلم كان جميلاً جداً، وكذلك مع الفنانة مديحة كامل التي كانت حالة نادرة.

ورداً على سؤال حول البنتين في الفيلم، ومَن منهما كانت ابنة مديحة كامل؟ قال: “ولا واحدة فيهم. الدراما مش لازم يبقى فيها حقائق، هما سابوا الخط ده مفتوح، وفي ناس ادّعت إنها تعرف، أكيد المخرج حسام الدين مصطفى عارف يسيبها معلقة، ويخلي الناس تفكر، وده نوع مهم جداً من الفن”.

يُذكر أن جدلاً كبيراً أُثير حول مَن مِن الفتاتين هي ابنة مديحة كامل، خاصة بعد تصريحات الفنان عماد محرم حول هذا الموضوع والتي ذكر فيها أن “بلية” هي ابنة مديحة كامل… لتخرج التحليلات والتعليقات حول الأمر ما بين مؤيد لرأي محرم ورافض للفكرة من الأساس.