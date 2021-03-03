مريم حسين تكشف عن نقطة ضعفها وتتمنى العمل مع محمد رمضان

عدن - ياسمين عبد العظيم - قالت الفنانة مريم حسين إنها تنتظر العمل والتمثيل مع الفنان المصري محمد رمضان، وذلك رداً على سؤالها حول من تتمنى التمثيل بجانبه خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت مريم حسين أن المسلسل السعودي الخادمة والذي قامت بتأدية دور البطولة فيه في عام 2011، يعد هو الأقرب إلى قلبها لكونه كان دور البطولة، مشيرة إلى أنها تتابع عدد من ممثلات الخليج وتستمتع بمشاهدتهن.

وأشارت إلى أنها تحترم تجربة كلاً من :”سعاد العبدالله، وحياة الفهد، وهدى حسين وإلهام الفضالة”، وغيرهن الكثير من نجمات الخليج.

وحول المطربة المغربية المفضلة لها، قالت مريم حسين أنها تحب أغاني الفنانة أسماء لمنور كثيراً، وتابعت أنها تعتبر ابنتها هي نقطة ضعفها الوحيدة في الحياة