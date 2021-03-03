شكرا لقرائتكم خبر عن في بث حي – اتفرج قطع حمالة صدر صافيناز وظهور صدرها عريان بالكامل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت الراقصة المصرية صافيناز لموقف محرج جدا وسط المتابعين، وذلك أثناء ظهورها مؤخرا في إحدى حفلات الرقص الخاصة بها.

وانتشرت تلك اللقطات على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير للغاية خاصة “إنستجرام”، فقد أظهر الموقف المحرج، والذي تمثل بسقوط الحمالة الصدر الخاصة بالراقصة، وظهور جسدها بشكل شبه كامل بين الناس تعتذر تركيا الآن عن عرض هذه المشاهد.

وبعد انتشار تلك اللقطات، نشرت الراقصة صافيناز مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي في “إنستجرام”، من خلال خاصية الاستوري، وظهرت فيه وهي تؤدي رقصة في إحدى الحفلات بشرم الشيخ بمصر، وكانت ترتدي جامبسوت.

وكانت قد شاركت الراقصة ​صافيناز​​ صافيناز​ مقطع فيديو جديد في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وفي التفاصيل ظهرت صافيناز​ مرتدية ملابس البحر الجريئة باللون الأحمر والأسود، أثناء قضاء إجازة. وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

وأرفقت صافيناز الفيديو بتعليق كتبت فيه:” يا حلوتك يا بحر”. ولاقى الفيديو بعد دقائق من نشره إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين عبروا عن حبهم لها وإعجابهم بالفيديو ودلعها حسب تعليقاتهم.

يذكر أن صافيناز​ تستعد حاليا لتقديم عدد من الحفلات إلى جانب مباشرة عملها الفني. حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائي جديد فى الفترة المقبلة. وكان آخر أعمالها في الدراما مسلسل “أبو البنات”، مع الفنان مصطفى شعبان.