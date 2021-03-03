دينا تفاجئ جمهورها بإطلالتها في أول ظهور لها بعد تعافيها من كورونا

عدن - ياسمين عبد العظيم - دينا

شاركت الراقصة دينا جمهورها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” صورة جديدة لها.

وظهرت الراقصة دينا في الصورة بإطلالة مميزة وأنيقة ومن خلفها النيل وعلقت عليها قائلة :” نهاركم سعيد إن شاء الله ”

بعد اختفائها عن الأنظار.. ظهور غير متوقع لـ أمل إبراهيم بالحجاب

تسريب يكشف كواليس برنامج رامز جلال الجديد (اتفرج)

وقد أعلنت الراقصة دينا عن تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا، ونشرت صورة لها وعلقت قائلة:” الحمد لله دائما و أبدأ بشكر كل اصحابي وحبايبي الجمهور الغالي على قلبي جدا على دعواتكم ليا.

يذكر أن اخر أعمال الفنانة دينا من خلال مشاركتها في مسلسل سلطانة المعز، من بطولة النجمة غادة عبد الرازق ومجموعة كبيرة من الفنانين.