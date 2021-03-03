بعد إطلالتها المثيرة للجدل.. وصلة رقص لروبي تثير غضب الجمهور (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - روبي

بعد أيام من انتشارعدة صور للفنانة روبي من حفل خاص أحيته عند سفح الأهرامات، انتشر مقطع فيديو قصيرا للنجمة روبى وهى تقوم بالرقص فى نفس الحفل.

وتسبب الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل في موجة حادة من الهجوم على الفنانة روبي، حيث وتفاعل معه عدد كبير من جمهورها.

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ويُذكر أن الفنانة روبي كانت قد أحيت خلال الأيام الماضية حفلا غنائيا ضخما تحت سفح الأهرامات بحضور عدد محدد من الجمهور الذين تواجدوا عقب اتباع الإجراءات الاحترازية من كشف للحرارة والتعقيم بالكحول الطبي للوقاية من “كورونا” ووسط أجواء الهواء الطلق.

وبحسب ما جاء في الفيديوهات والصور المتداولة، فقد حضرت روبي الحفل بصحبة وليد منصور، منتج ألبومها الجديد “حتة تانية”، والذي تولى الإشراف على الحفل الذي نظمه علي زكريا، وقامت بتقديم ققرات الحفل النجمة اللبنانية رزان مغربي، التي بمحرد إعلانها عن حضور روبي تعالت هتافات وصيحات الإعجاب.

وحرصت روبي في بداية فقرتها على تحية الجمهور لحفاوة استقبالهم ورزان لتقديمها لها بشكل مبهر على غرار النجوم العالميين.

وأشعلت روبي الحفل بعدد كبير من أغانيها الشهيرة منها “انت عارف ليه”، و”ليه بيداري”، بالإضافة إلى أغنية ألبومها الجديد “حتة تانية” التي أضفت المزيد من أجواء البهجة والإثارة على الحفل.

وشارك في إحياء الحفل الفنان أحمد عصام بققرة مميزة من الـ fire works، وهو ما خطف أنظار الجميع.