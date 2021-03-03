رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها من داخل الجيم (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - رانيا يوسف

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة ” إنستجرام” مقطع فيديو جديد لها عبر خاصية الاستوري.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف من خلال الفيديو وهي تقوم بتمرينات شاقة من داخل الجيم مما أثار إعجاب متابعيها.

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من ناحية أخرى يذكر ان اخر اعمال الفنانة رانيا يوسف من خلال مشاركتها في مسلسل “الانسة فرح 2 ” الذي يعرض حاليا علي mbc 4 .

ويشارك في بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، وقد حصد جزأه الأول العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل لعام 2020.