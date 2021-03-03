شكرا لاهتمامكم بخبر نزار الفارس لـ “رانيا يوسف”: القضاء بيننا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد الإعلامي العراقي نزار الفارس رفع دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف بسبب ما وصفه بحديثه غير اللائق عنه عبر تصريحاتها واتهامها له بالتحرش بها.

وأشار نزار الفارس أن الأمر أصبح بيد القضاء الأن ليفصل بينهما مشدداً على أن الأمر ليس خلافاً شخصياً وأنه من الممكن أن يجتمعوا في العمل مرة أخرى.

وعلق قائلاً:”رانيا يوسف اتهمتني بالتحرش وأنا لدي عائلة وسمعتي في العراق وهي اتهمتني بالتحرش، ولا أرضى بهذا التصرف أبدا، هل علي مستقبلا التبرير لشريكة حياتي بأن كل تلك الاتهامات عارية عن الصحة؟”.

وأكد أنه حرص على إطلاع رانيا يوسف على كافة الأسئلة قبل الحلقة لكنها بعد عرض الحلقة كانت خائفة من رد فعل المجتمع المصري عليها وتعرضها للمسألة، واعتبر أن ما قامت به رانيا يوسف خطأ فادج بإلقاء المسئولية كاملة عليه واعتبار أن الأسئلة التي وجهها لها في المشكلة.

وأوضح أنه رغم تصريحاتها المثيرة للجدل تم من قبل القضاء المصري، مؤكدا على أن ذلك دليلاً على أن الخطأ ليس من قبله.

ولفت نزار الفارس إلى أنه في حالة خروج رانيا يوسف للاعتذار عن حديثها غير اللائق بحقه فإنه سيقوم بسحب الدعوى القضائية المرفوعة ضدها في الحال، معلقاً:” إذا اعتذرت هسحب الدعوى حالاً التعويض اللي طلبته لن يضيف لي شئ لكنها إجراءات قانونية”

وحول قيمة التعويض التي طالب بها وتبلغ 5 مليون جينه، علق نزار الفارس :”إذا ربحت الدعوى هتبرع بيها لمؤسسة مجدي يعقوب، وأطفال السرطان”.

وقرر الإعلامي العراقي نزار الفارس أن يقاضي الفنانة المصرية رانيا يوسف بعد رفعها دعوى ضده تتهمه فيها بالتشهير وتغيير اللقاء التليفزيوني الذي تم عُرضه قبل أسابيع.

حيث حلّت يوسف ضيفته وقد أثارت تعليقاتها بالحلقة الجدل خاصةً تصريحاتها حول الحجاب.

وأصدر هيثم عباس محامي الفارس بياناً صحفياً جاء فيه “كما يعلم الجميع لقد قام الاعلامى نزار الفارس باستضافة الفنانة رانيا يوسف ببرنامجه (مع الفارس) والمذاع على قناة الرشيد العراقية”.

وأضاف البيان:” وانتقل الاعلامى نزار الفارس وفريق عمله إلى القاهرة بعد أن نسقت لهم الفنانة مكان التصوير داخل أحد ارقى فنادق القاهرة وعند التحضير للتصوير ابدت الفنانة المصرية الموافقة الكاملة على كافة الاسئلة إلا سؤال واحد فقط يتعلق بحياتها الشخصية وهو ما احترمه الاعلامى نزار الفارس”.

وتابع البيان:” وبالفعل تم تصوير الحلقة وعقب انتهائها ابدت الفنانة سعادتها بالعمل والحوار وطلبت حضورها إلى بغداد فى اقرب فرصة”.

واستكمل البيان: “سريعا تبدل الحال وفوجئ الإعلامى نزار الفارس بهجوم الفنانة المصرية على شخصة والنيل من مهنيته وكان هذا ناتج عما تعرضت له الفنانة رانيا يوسف من هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي واقامة العديد من الدعاوى القضائية ضدها وهو أمر ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالاعلامى نزار الفارس وان ما تتعرض له الفنانة المصرية ردا على اجابتها فى اثناء الحوار”.

وجاء بأخر البيان: “تمادت الفنانة المصرية رانيا يوسف والصقت بالاعلامى نزار الفارس اتهام بانه اقتص اجزاء من الحوار وقام بتجميع تلك المقاطع لتغير معنى ماقالته او ماقصدته الفنانة رانيا يوسف وهو أمور ان صحت فى حق الإعلامى نزار الفارس لباتت جريمة شرف إعلامية و تخالف كل المواثيق وأخلاقيات المهنة ولكن حقيقية الأمر أن السيد الإعلامى نزار الفارس لم يرتكب ثمة خطأ فى حق الفنانة رانيا يوسف ولم يتم اقتطاع اى جزء من الحوار نهائيا بل على العكس حين طلبت الفنانة رانيا يوسف حذف سؤال الحجاب وردها عليه تم الاستجابة لها حرصا عليها ولما تعرضت له من هجوم”.