نادية العراقية تكشف عن موقف محرج منعها من المشاركة في نادي الرجال السري

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة المتألقة نادية العراقية حالة من الجدل على مواقع التواصل في أحدث ظهور لها، حيث أشارت إلى أنها تعرضت لمواقف محرجة جعلتها تعتذر عن بعض الأعمال المعروضة عليها.

وقالت الفنانة نادية العراقية إن آخر هذه المواقف، حدث تعرضت له فى فيلم «نادي الرجال السري»، حيث طلب منها أحد المكاتب للذهاب لعمل «كاستينج».

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وتابعت الفنانة نادية العراقية: «بعد شغل 20 سنة، بيكلموني علشان أروح أعمل كاستينج، وكأني لسه داخلة التمثيل جديد، ومعاملة سيئة فلم أتحمل وتركت المكان ورحلت».

فيلم «نادي الرجال السري»، شارك فى بطولته كريم عبدالعزيز وغادة عادل وماجد الكدوانى ونسرين طافش وبيومى فؤاد ودينا فؤاد وعدد آخر من الفنانين والفيلم من تأليف ايمن وتار واخراج خالد الحلفاوى.