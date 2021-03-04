بمناسبة عيد ميلادها.. أجرأ إطلالات هاجر أحمد التي تكشف عن أنوثتها

عدن - ياسمين عبد العظيم - تتميز الفنانة هاجر أحمد بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التى تخطف الأنظار دائما من خلال ظهورها بفساتين سواريه وملابس كاجوال انيقة تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى اغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها .

ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ وتكتفى بوضع أحمر الشفاه الخفيف والهادئ وهو ما يتناسب مع لون بشرتها.

وكتبت هاجر احمد عبر صفحتها الرسمية على حسابها على إنستجرام رسالة تحفيزية لجمهورها بمناسبة عيد ميلادها.

فقالت فى نص رسالتها: “مع بداية سنتي الجديدة احمد ربي علي اعطائي فرصة اخري للكفاح واحمد ربي علي الكثير مما تعلمته ودائما اتطلع لتعلم المزيد”.

وتابعت “احب ان اذكر نفسي واذكركم.. أنك لست محدودًا بفرصة واحدة أو مستقبل معين ؛ الحياة أوسع بكثير من أن تتمسك بشيء ظنًا منك بأنه قد لا يتكرر واعلم دائما ان اكبر قوة ممكن ان يمتلكها انسان هيا قوة الرفض ”

‎تعلم كيف تقول في الوقت المناسب ” لا ” ولو بدون ذكر اسباب”.

‎وأضافت قائلة: “اشكر كل من اخذ من وقته الثمين دقيقة وهنائني بعيد ميلادي شكرا علي الحب والاحترام والامان.. ‎دمتم الأقرب والاحب والاخلص”.