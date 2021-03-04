إخلاء سبيل هيا الشعيبي في قضية المقطع الإباحي بكفالة مالية

عدن - ياسمين عبد العظيم - قررت محكمة الجنايات الكويتية إخلاء سبيل الفنانة هيا الشعيبي بكفالة مالية قدرها مالية قدرها 500 دينار في الاتهامات الموجهة لها بنشر مقطع فيديو خادش للحياء عبر حسابها الشخصي بتطبيق سناب شات.

هيا الشعيبي مثلت أمام المحكمة في القضية التي تعود إلى شهر نوفمبر 2020، وأكدت الشعيبي في بداية إثارة القضية، أن حسابها في تطبيق سناب شات تعرض للاختراق مرتين.

ومع نشر الفيديو أحيلت هيا الشعيبي إلى النيابة العامة للتحقيق ثم تم إخلاء سبيلها بكفالة مالية بقيمة 2000 دينار.

وعلقت هيا الشعيبي قائلة : مع الأسف كان في قروب ماسك حسابي والبنت اللي سوت فيني جذي والله مو مسامحتها لا دنيا ولا آخرة، الواحد اللي فيه مكفيه وراح يرجع السناب أقوى من قبل.

وأضافت : أقول حق واحد مريض الكلمة اللي قلتها يمكن أهلك بهالوضع مو أنا وأنا بنت الشعيبي إذلف بعيد يالله.

ودافعت هيا الشعيبي عن نفسها من خلال نشر مجموعة من المحادثات تؤكد تعرض حسابها للاختراق من قبل شخصية تعرفها تعمدت اختراق الحساب لتشويه سمعتها، بحسب ما جاء في المحادثات المنشورة آنذاك.