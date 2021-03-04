سيف عبد الرحمن يكشف مفاجأة عن زواجه الثاني

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد الفنان سيف عبد الرحمن أن فكرة زواجه مرة ثانية، كانت فكرة زوجته الأولى رجاء حسين.

وقال في مداخلة هاتفية في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” على cbc، إنها تعرف جيدا أنه لا يستطيع أن يعيش بمفرده، وبعد انفصالهما شجعته على الزواج مجددا.

وأضاف قائلا عنها إنها شريكة عمره وحبيبته، وكانت نعم الزوجة والأم، مشيرا إلى أنها فنانة قديرة لم تأخذ حقها بشكل جيد.

وأكد عبد الرحمن أنهم عائلة مترابطة وستظل كذلك، لأن رجاء تعرف تحب كل من حولها.

وكانت رجاء حسين كشفت في حوار سابق في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” عن طلاقها من زوجها الفنان سيف عبد الرحمن، بعد 51 عاما من الزواج.