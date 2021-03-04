شريف عامر يطمئن الجمهور على صحة عادل إمام ويكشف ماذا يفعل الآن

عدن - ياسمين عبد العظيم - ترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام، وتم تداولها بشكل كبير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى الإعلامي شريف عامر خلال برنامجه “يحدث في مصر” الذي يعرض عبر قناة mbc مصر، كل الشائعات، مؤكدا أن “الزعيم” بخير وفي أفضل حال.

وأوضح أنه تواصل مع المخرج رامي إمام، الذي وجه للجمهور رسالة طمأنهم فيها على صحة والده الفنان عادل إمام، مؤكدا أن صحته جيده ويمضي وقته باللعب والجلوس مع أحفاده.