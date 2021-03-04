القصر الملكي البريطاني يجري تحقيقات ضد ميجان ماركل بتهمة التنمر

عدن - ياسمين عبد العظيم - في ظل الصراع بين الثنائي الملكي السابق هاري وميغان، والقصر البريطاني، أصبحت ميغان مستهدفة صراحة.

بعد فترة قصيرة من تجريد الثنائي من ألقابهما الرسمية، وفي الفترة السابقة للقائهما المثير مع أوبرا وينفري، أعلن القصر البريطاني إجراء تحقيقات ضد ميغان.

ووفقاً لصحيفة “بيزنس إنسايدر”، أصدر قصر باكنغهام بياناً كشف فيه إجراء تحقيقات ضد دوقة ساسكس، ومما جاء في البيان: “نحن قلقون للغاية بشأن المزاعم التي وردت في صحيفة التايمز والتي أدلى بها موظفون سابقون لدوق ودوقة ساسكس”.

وتابع البيان: “بناءً على ذلك، سيبحث فريق الموارد البشرية لدينا بشأن ما ذُكر في المقال وسيتم دعوة أعضاء الموظفين المعنيين في ذلك الوقت، بمن فيهم أولئك الذين غادروا الأسرة الملكية.

كما أضاف القصر في بيانه: الأسرة المالكة لا تتخلى عن التعامل بكرامة فيما يتعلق بسياسة العمل التي تُنفذ منذ عدة سنوات، ولم ولن تتسامح مع التنمر أو الإساءة في العمل.

يأتي تحقيق قصر باكنغهام ضد ميغان بعد نقل صحيفة “التايمز” مزاعم أن ميغان تنمرت على 2 من كبار موظفي الطاقم الملكي، وتعاملت معهما بأسلوب الترهيب والتخويف، الأمر الذي نفاه ممثلو هاري وميغان.